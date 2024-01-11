Форвард «Цинциннати» Аарон Бупендза может быть арестован.

Как сообщает Mail Sport, 27-летнему футболисту грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере 15 тысяч евро в его родном Габоне за слитое интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен Бупендза.

Габонский нападающий присоединился к американскому клубу прошлым летом. За это время он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

«Цинциннати» выиграл Восточную конференцию по итогам минувшего регулярного чемпионата МЛС. В плей-офф команда добралась до полуфинала, где уступила «Коламбусу».