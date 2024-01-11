​Месси высказался насчёт турнира, где он встретится с Роналду

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях. Аргентинец высказался о турнире, в котором команда сыграет против «Аль-Хиляля» (29 января) и «Аль-Насра» (1 февраля).

«Мне не терпится принять участие в Riyadh Season Cup вместе с «Интер Майами», поскольку мы сыграем с ведущими саудовскими клубами в историческом турнире», - написал Месси.

Разумеется, матч «Интер Майами» - «Аль-Наср» вызовет особый интерес во всём мире, ведь на футбольном поле должны пересечься Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, что Лионель Месси представляет «Интер Майами» с лета.

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