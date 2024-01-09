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США. МЛС

Клуб МЛС экстренно искал другой стадион из-за Месси

09 Января 2024 • 09:19 Комментировать

Руководство американского клуба «Спортинг Канзас-Сити» было вынуждено перенести поединок против «Интер Майами» в МЛС из-за огромной популярности нападающего соперников Лионеля Месси.

Как сообщается на официальном сайте клуба, болельщики проявляют невероятный интерес к предстоящей встрече. В связи с этим «Спортинг Канзас-Сити» нашел более вместительную арену, чем свой домашний стадион. Встреча была перенесена на стадион, который вмещает 76 тысяч зрителей. Это почти в четыре раза больше вместимости домашней арены клуба.

Поединок между командами состоится в воскресенье, 14 января.

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