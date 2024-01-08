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США. МЛС

Стефанелли: «Вижу Месси на тренировках и пускаю слюни»

08 Января 2024 • 09:32 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Николас Стефанелли поделился мнением о своём одноклубнике Лионеле Месси.

Стефанелли назвал аргентинца лучшим футболистом в истории, выразив восторг его действиями на тренировках. 

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно», — цитирует Стефанелли Goal.

Напомним, Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. В составе команды из МЛС 36-летний нападающий успел провести 14 матчей, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Николас Стефанелли ещё теги
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