Иранский блогер рассказал, как уже заработал на Месси пару миллионов евро

Лионель Месси перебрался в Соединенные Штаты Америки и поселился в Майами. И самые сообразительные люди с деньгами поспешили воспользоваться этим и предсказали настоящий культ Месси, который сейчас переживает вся Флорида.

Некий иранский (!!!) блогер по имени Патрик Бет-Давид (и не спрашивайте, почему у иранца израильская фамилия!) приобрел себе дом за 20 миллионов евро рядом с жилищем Месси. И теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, он радуется тому, что из-за такого соседа, как Месси, в престижном квартале «Форт Лодердэйл», его дом уже подорожал на пару миллионов:

- Есть настоящий взрыв спроса, все хотят жить там, где живет Месси. И не только потому что он там, но и потому что это очень безопасная, охраняемая зона, изолированная зона. Очень многие спрашивают меня и хотят купить мой дом, - цитирует слова блогера источник.