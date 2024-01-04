Заочное соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему в прошлом году лучше был Роналду.

Да, обладателем «Золотого мяча» 2023 года стал Лионель Месси. Но есть нюанс, причём немаленький. У вручателей этого приза несколько сбились часы. Не секрет, что решающим фактором при голосовании стала победа Месси в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ещё раз – 2022 года. А «Золотой мяч» – 2023 года.

Этот самый 2023 год для Месси можно разделить на три этапа. Сначала он по инерции доигрывал за «ПСЖ», откуда болельщики проводили его свистом. Потом у него был всплеск в «Интер Майами», а дальше его подкосила какая-то странная травма, и вся былая результативность Месси сошла на нет.

Роналду лучше по голам

Давайте посмотрим показатели по голам за 2023 год. Роналду стал его лучшим бомбардиром, забив 54 мяча. А сколько забил в это время Месси? Не поверите – почти в два с половиной раза меньше! Всего 28 голов. Причём голы Криштиану довольно равномерно размазаны по всему году, тогда как Лионель осенью забил лишь три раза.

Ой, что там Роналду, он забил аж 15 голов с пенальти, скажете вы. Да, с этим не поспоришь. Но сколько мячей с одиннадцатиметровых ударов у преследователей Криштиану в общей гонке бомбардиров? У Кейна – 11, у Мбаппе и Холанна – по 12. То есть 10 с лишним – стандартное число реализованных пенальти за год для серьёзного нападающего.

А вот у Месси – ноль пробитых пенальти за 2023 год (послематчевые не в счёт)! О чём это говорит? О том, что тренеры/партнёры не доверяли ему столь ответственное дело ни в «ПСЖ», ни в «Интер Майами», ни в сборной Аргентине. Ну или Лео сам перестал доверять себе в этом смысле. А Роналду реализовал все свои одиннадцатиметровые в 2023-м – 15 штук.

Если смотреть любые голы, то Криштиану в прошлом году требовалось меньше времени, чем Лео, чтобы поражать чужие ворота. 96 мин. против 131,7 мин. У Роналду в среднем 0,92 гола за игру, у Месси – 0,64. Ассистов КриРо сделал 15, Месси – 12. На гол либо результативную передачу у первого уходило 75,1 мин., у второго – 92,2 мин.

Месси больше, чем Роналду, забивал со штрафных (пять раз против трёх). Зато Криштиану «баранкой» уделал своего главного конкурента по мячам головой, отличившись таким образом шесть раз, в то время как Лионель – ни разу. Не со стандартов изнутри штрафной и из-за её пределов КриРо забил также больше (30 – 18 и 6-5 в его пользу соответственно).

Лионель половину 2023 года провёл в США

Месси половину прошлого года провёл в чемпионате из топ-5, а Роналду с самого января выступал в саудовской лиге? Это правда. Но неужели вы думаете, что Криштиану не забил бы в том же чемпионате Франции 9 голов в 19 матчах за пять месяцев? Именно такая статистика была у Лео с января по май 2023 года в Лиге 1 за «ПСЖ».

Так что Месси должен радоваться, что ему подбросили «Золотой мяч», чтобы он совсем уж не отстал от Роналду в 2023 году. И фанаты Лионеля должны радоваться. Иначе им пришлось бы довольствоваться в 2023 году только Кубком североамериканских лиг. Ну да – ещё дежурным чемпионством «ПСЖ».

Месси с «Интер Майами» не прошёл в плей-офф МЛС

В конце года им оставалось бы только лить горькие слёзы по поводу МЛС, где «Интер Майами» не прошёл в плей-офф. И лелеять надежду на то, что Месси покажет Роналду, где раки зимуют, в товарищеском матче «Аль-Наср» – «Интер Майами» 1 февраля 2024 года. Кстати, в прошлом году Криштиану и Лионель один раз сыграли друг против друга.

Помните, что тогда было? «ПСЖ» выиграл у команды звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» со счётом 5:4, но если Месси там забил однажды, то Роналду сделал дубль. К тому же, не забывайте, что КриРо старше Лионеля на два с лишним года, и в ветеранском возрасте при прочих равных это должно играть в пользу Месси. Но Роналду почему-то всё равно забивает больше.

Месси побоялся ехать в Саудовскую Аравию из-за конкуренции с Роналду

А не потому ли Месси летом отказался поехать играть в Саудовскую Аравию, так как побоялся снова непосредственной конкуренции с Роналду в одной лиге? Писали же, что «Аль-Хиляль» предлагал Лионелю какие-то совершенно сумасшедшие деньги. И именно эта команда сейчас опережает «Аль-Наср» на семь очков. А может быть, вместе с Месси не опережала бы?

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