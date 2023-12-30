Роналду лучше Месси - рейтинг звёзд спорта

Представители компании Hopper HQ назвали главных звезд спорта в уходящем году. В топ-5 были включены три представителя футбола.
Первое место занял нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Вторым стал аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Третью строчку занял представитель крикета Вират Кохли.
На четвертой позиции расположился звездный нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар. Топ-5 замкнул баскетболист Леброн Джеймс.
В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за «Аль-Наср». Нападающий записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.
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