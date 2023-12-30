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США. МЛС

Роналду лучше Месси - рейтинг звёзд спорта

30 Декабря 2023 • 09:12 Комментировать

Представители компании Hopper HQ назвали главных звезд спорта в уходящем году. В топ-5 были включены три представителя футбола.

Первое место занял нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Вторым стал аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Третью строчку занял представитель крикета Вират Кохли.

На четвертой позиции расположился звездный нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар. Топ-5 замкнул баскетболист Леброн Джеймс.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за «Аль-Наср». Нападающий записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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