​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Португальская газета A Bola на своей страничке в одной из социальных сетей опубликовала этот рейтинг, отметив, что в топ-10 попал только один португалец – Бернарду Силва (8 место).
В комментариях к публикации отметился звёздный Криштиану Роналду из «Аль-Насра». Он опубликовал несколько эмодзи, в том числе три эмодзи с заливным смехом.
Стоит сказать, что топ-3 этого рейтинга оказались Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Криштиану Роналду в списке лучших нет.Раскрыта одна из целей Роналду в сборной Португалии
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