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США. МЛС

​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси

29 Декабря 2023 • 19:49 Комментировать (3)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Португальская газета A Bola на своей страничке в одной из социальных сетей опубликовала этот рейтинг, отметив, что в топ-10 попал только один португалец – Бернарду Силва (8 место).

В комментариях к публикации отметился звёздный Криштиану Роналду из «Аль-Насра». Он опубликовал несколько эмодзи, в том числе три эмодзи с заливным смехом.

Стоит сказать, что топ-3 этого рейтинга оказались Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Криштиану Роналду в списке лучших нет.

Раскрыта одна из целей Роналду в сборной Португалии
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Бернарду Силва Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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wertygaz
29 Декабря 2023 в 20:53
Гном гномыч пока не помрет будет в рейтингах просто по привычке, может даже не играть...
Alex1972
29 Декабря 2023 в 20:18
😂😂😂🙈..
Sergey999
29 Декабря 2023 в 19:50
Очередное доказательство мессихолуйства
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