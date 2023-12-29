​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Португальская газета A Bola на своей страничке в одной из социальных сетей опубликовала этот рейтинг, отметив, что в топ-10 попал только один португалец – Бернарду Силва (8 место).

В комментариях к публикации отметился звёздный Криштиану Роналду из «Аль-Насра». Он опубликовал несколько эмодзи, в том числе три эмодзи с заливным смехом.

Стоит сказать, что топ-3 этого рейтинга оказались Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Криштиану Роналду в списке лучших нет.