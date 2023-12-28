Экс-тренер «Спартака» может возглавить канадский клуб

Тренер Марко Донадель, который ранее работал ассистентом экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, может продолжить карьеру за океаном. Об этом рапортуют журналисты издания Canadian Soccer Daily.

Как стало известно источнику, в подписании 40-летнего итальянского специалиста заинтересован «Монреаль». Стороны уже провели предварительные переговоры по возможному сотрудничеству.

Стоит отметить, что в бытность футболистом Донадель несколько лет выступал за этот клуб. Марко защищал цвета «Монреаля» с 2014 по 2018 год. Здесь он объявил о завершении игровой карьеры.