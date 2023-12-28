​Соседи Месси ликуют - цены на дома по соседству с Лео растут с астрономической скоростью

Лионель Месси перебрался в Соединенные Штаты Америки и купил себе дом за 10 миллионов евро с десятью спальнями в районе «Форд Лодердейл» в Майами. Лео прекрасно чувствует себя там, но рады и соседи - во-первых, в этот район теперь зачастили туристы, что открывает новые возможности по заработку, в том числе и путем предоставления ночлега и услуг.

Во-вторых, начали расти цены на недвижимость по соседству с Месси - жить с человеком, являющимся чемпионом мира, стало невероятно престижным в США, даже несмотря на то, что «соккер» все равно остается для них диковинным видом спорта.