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США. МЛС

Месси не исполнил ни одного пенальти за весь календарный год – такого не было 17 лет

27 Декабря 2023 • 23:09 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ни разу не подошёл к точке в нынешнем году.

Аргентинец начинал 2023 год в качестве игрока «ПСЖ», а летом перебрался в американский «Интер Майами». Как отмечает Managing Barca, в 2023 году Месси так и не пробил ни одного пенальти – такого не было с 2006 года, когда форвард только начинал свою карьеру. В период с 2007 по 2022 звёздный футболист неизменно отличался с одиннадцатиметровой отметки.

В активе Лионеля Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач в 14 поединках за «Интер Майами». Контракт 36-летнего нападающего с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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