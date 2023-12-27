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США. МЛС

​Месси похвастался накачанным торсом, показав фото с женой фото

27 Декабря 2023 • 19:48 Комментировать

Лионель Месси даже в праздники работает над своей физической формой. В среду звёздный аргентинский футболист опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала. На фото рядом с Месси находится его супруга – Антонелла Рокуццо. Футболист сфотографировался без футболки, похваставшись своим накачанным торсом.

Напомним, что с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из МЛС. В январе команда начнёт подготовку к старту следующего регулярного чемпионата.

Контракт 36-летнего Месси с «Интер Майами» рассчитан до середины 2025 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо Интер Майами ещё теги
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