Нападающий Лионель Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» в следующем году, об этом рапортуют журналисты Daily Sport.

Как стало известно источнику, 36-летний звездный форвард не сможет помочь американской команде из-за участия национальной сборной Аргентины в Кубке Америки. Напомним, что турнир состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года.

Новый сезон МЛС начнется 21 февраля. В прошлой кампании «Интер Майами» выступил неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

Месси присоединился к команде летом 2023 года на правах свободного агента. Он подписал контракт до конца 2025 года.

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