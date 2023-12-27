Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил очередной дубль, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

Португалец дважды отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2), реализовав два пенальти. Для 38-летнего форварда это уже 157-й дубль в профессиональной карьере – столько же и у его извечного «конкурента» Лионеля Месси, ныне выступающего в США за «Интер Майами».

В активе Криштиану Роналду в общей сложности 53 гола в 2023 году – лучший показатель в мировом футболе. В феврале бывшей звезде «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» исполнится 39 лет.