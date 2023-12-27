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США. МЛС

Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей

27 Декабря 2023 • 00:20 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил очередной дубль, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

Португалец дважды отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2), реализовав два пенальти. Для 38-летнего форварда это уже 157-й дубль в профессиональной карьере – столько же и у его извечного «конкурента» Лионеля Месси, ныне выступающего в США за «Интер Майами».

В активе Криштиану Роналду в общей сложности 53 гола в 2023 году – лучший показатель в мировом футболе. В феврале бывшей звезде «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» исполнится 39 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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