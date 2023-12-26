​Футболист «Интер Майами» Фрэй рад звёздам в команде

Футболист «Интер Майами» Ян Фрэй высказался насчёт выступлений вместе со звёздными игроками.

Напомним, что «Интер Майами» теперь представляют четыре экс-игрока «Барселоны» - Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

«Мне повезло быть частью этого, повезло быть здесь в это удивительное время для клуба и всего американского футбола, повезло иметь возможность видеть Месси, тренироваться вместе с ним и учиться у него, как и у других великих игроков. Но в то же время у меня ещё не было полноценного опыта в матчах рядом с ним. Это то, чего я жду», - сказал Фрэй Fox Sports.