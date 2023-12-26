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США. МЛС

​Защитник «Интер Майами»: «Люди должны знать о Месси»

26 Декабря 2023 • 18:52 Комментировать

Защитник «Интер Майами» Ян Фрэй высказался о своём звёздном одноклубнике – о Лионеле Месси.

«Люди должны знать о Месси, о тех мелочах, которые он делает. Весь мир видит, какой он игрок, и что он умеет делать, когда мяч у него в ногах. Но он понимает, что его роль более значимая, поэтому он старается ещё и помогать своим партнёрам по команде», - рассказал Фрэй Fox Sports.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом уходящего года. Звёздный аргентинец подписал с клубом МЛС контракт, который рассчитан до конца 2025 календарного года.

Новый сезон МЛС начнётся во второй половине февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
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