«Интер Майами» собрал звёзд «Барселоны», но этот проект совсем не про футбол

Пока большинство звёзд-ветеранов переезжает в Саудовскую Аравию, «Интер» из Майами создал в МЛС сравнимую по именам команду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Бекхэм делает ставку на звёздных ветеранов

Американская МЛС, как и многие неевропейские лиги, на протяжении долгих лет пыталась привлекать к себе интерес, приглашая звёздных ветеранов. В США выступали Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Давид Вилья, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Кака и многие другие. Цель была понятна – привлечь интерес к турниру за рубежом. Всем было понятно, что ветераны уже не смогут показывать футбол того уровня, но будут вызывать интерес.

Однако постепенно в МЛС стали отходить от этого принципа. В последнее время в США всё чаще стали отправляться игроки из Южной Америки, предпочитая местную лигу европейским. Талантливый уругваец Факундо Торрес перебрался в «Орландо Сити», аргентинец Эсекьель Барко уезжал в «Атланту», правда, сейчас вернулся на родину в «Ривер Плейт».

На фоне этой тенденции Бекхэм тем не менее решил отправить свой «Интер» из Майами по старой дорожке. Англичанин уговорил Лионеля Месси перебраться в свою команду. Вслед за аргентинцем в «Интер» отправились Серхио Бускетс, Хорди Альба, а теперь вот и Луис Суарес. Яркая каталонская четвёрка, безусловно, вызывает интерес.

Есть ли спортивный смысл?

Говорить о спортивном смысле применительно к МЛС довольно сложно. Выиграть местный чемпионат, конечно, важно для владельцев команд, болельщиков. Однако надо понимать, что даже на уровне Северной Америки представители лиги не слишком конкурентны. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ, первый розыгрыш которой состоялся в сезоне-2008/09, лишь однажды победил представитель МЛС. Более того, всего шесть раз клубы из США доходили до решающего матча, в основном наблюдая за успехами мексиканцев.

Таким образом, сложно говорить о каком-то спортивном смысле проектов МЛС. Это турнир для внутреннего пользования. Пока не появится какой-то экономический проект, который позволит зарабатывать, вряд ли клубы в США будут серьёзно прогрессировать. Давно обсуждается объединение клубных турниров двух Америк, что могло бы дать финансовую подпитку. И уж точно клубы США с радостью обсудили бы с «Реалом» и «Барселоной» какую-то идею Суперлиги, но пока это выглядит маловероятным из-за длительных перелётов.

Тогда зачем всё это Бекхэму?

На самом деле, кажется, что англичанин просто решил сделать из «Интера» хорошо узнаваемый бренд для заработка. Бекхэм, как никто другой, понимает, что франшиза МЛС — это пока не про футбол высокого уровня. Можно покупать молодых южноамериканцев и пытаться их развить. Но зачем? Бекхэм точно понимает, что «Интер» не станет клубом, который сможет продавать игроков в Европу и зарабатывать на этом. МЛС всё же не та лига, откуда получится продавать за миллионы. Талантливые и голодные игроки могут помочь выиграть чемпионат, но опять же зачем?

Приглашение же звёздных ветеранов, которые делали «Барселону» великой, вызовет интерес и привлечёт спонсоров. Люди по всему миру готовы покупать майки и другой мерч с Месси и компанией. И всё это никак не связано с результатами «Интера» на поле. Клуб из Майами приглашали в Саудовскую Аравию на выставочный матч с «Аль-Насром», а также он должен был совершить турне по Китаю. И никого не смущает, что «Интер» даже не пробился в плей-офф МЛС.

Главный вопрос – станет ли это трендом в США, или «Интер» будет единственным клубом, который продолжит звать ветеранов. В целом бороться с Саудовской Аравией сложно, и, кажется, что проект в Майами держится на Бекхэме и Месси. Первый уговорил второго, а тот позвал своих друзей. Видимо, и другим коллективам МЛС придётся продолжить этот путь, который они и выбрали в последние годы. Возможно, это и к лучшему.

Роман Андреев