Пресс-служба американского клуба «Интер Майами» показала болельщикам новую прическу форварда Лионеля Месси. Снимок опубликован в социальных сетях коллектива из Флориды.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» летом 2023 года. 36-летний аргентинский нападающий подписал с клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года. В США аргентинец перебрался из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

Вместе с «Интер Майами» Лионель стал победителем Кубка лиг. Это первый трофей в истории команды. В октябре Месси стал обладателем «Золотого мяча». Аргентинский форвард выиграл эту награду в восьмой раз.