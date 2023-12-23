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США. МЛС

Месси сменил имидж - фото фото

23 Декабря 2023 • 09:01 Комментировать (1)

Пресс-служба американского клуба «Интер Майами» показала болельщикам новую прическу форварда Лионеля Месси. Снимок опубликован в социальных сетях коллектива из Флориды.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» летом 2023 года. 36-летний аргентинский нападающий подписал с клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года. В США аргентинец перебрался из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

Вместе с «Интер Майами» Лионель стал победителем Кубка лиг. Это первый трофей в истории команды. В октябре Месси стал обладателем «Золотого мяча». Аргентинский форвард выиграл эту награду в восьмой раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Декабря 2023 в 09:33
ай воц што баярышнег жыватварящий делаить.. А-ха-ха-ха! )))
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