Ровно 11 лет назад Месси установил рекорд по голам за год

Прошло ровно 11 лет с тех пор, как аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил свой 91-й гол за один календарный год.

Это произошло 22 декабря 2012 года в матче между «Барселоной» и «Вальядолидом». Та встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1. Месси стал автором одного из голов своей команды.

Стоит сказать, что на счету португальского форварда Криштиану Роналду было всего 69 голов за год. Столько же мячей забивал поляк Роберт Левандовски.

Напомним, ранее 36-летний Месси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом года по версии всемирно известного сайта Goal.