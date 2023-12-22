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США. МЛС

Ровно 11 лет назад Месси установил рекорд по голам за год

22 Декабря 2023 • 20:44 Комментировать (2)

Прошло ровно 11 лет с тех пор, как аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил свой 91-й гол за один календарный год.

Это произошло 22 декабря 2012 года в матче между «Барселоной» и «Вальядолидом». Та встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1. Месси стал автором одного из голов своей команды.

Стоит сказать, что на счету португальского форварда Криштиану Роналду было всего 69 голов за год. Столько же мячей забивал поляк Роберт Левандовски.

Напомним, ранее 36-летний Месси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом года по версии всемирно известного сайта Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2)
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Alex1972
22 Декабря 2023 в 21:00
Рекорд на века.. Одной левой.. 👏👆
spartakerkek
22 Декабря 2023 в 20:50
как бут-то недавно было, а прошло аж 11 лет! Время летит
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