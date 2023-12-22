​Суарес выбрал номер в «Интер Майами»

Как и ожидалось, нападающий Луис Суарес пополнил состав «Интер Майами». За команду МЛС 36-летний уругвайский футболист будет выступать под номером 9. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «Интер Майами».

Отметим, что в «Интер Майами» Суарес воссоединился с тремя футболистами, с которыми делил раздевалку в «Барселоне». Речь идёт о Лионеле Месси, Серхио Бускетсе и Жорди Альбе.

Следующий сезон МЛС должен стартовать во второй половине февраля. Учитывая усиление состава, «Интер Майами» может ставить перед собой высокие задачи. В прошлом сезоне команде не удалось даже выйти в плей-офф.