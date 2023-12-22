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США. МЛС

​Бекхэм оценил трансфер Суареса в «Интер Майами»

22 Декабря 2023 • 19:42 Комментировать

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался после подписания контракта с известным нападающим Луисом Суаресом.

«Мы очень рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня. Луис имеет большую страсть к игре. Он присоединится к команде, которая вдохновляет следующее поколение. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как он выйдет на поле как с бывшими партнёрами, так и с молодыми игроками из нашей академии», - слова Бекхэма приводит пресс-служба «Интер Майами».

Как известно, за «Интер Майами» с лета играют три других экс-игрока «Барселоны» - Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дэвид Бекхэм Луис Суарес ещё теги
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