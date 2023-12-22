​Суарес высказался после перехода в «Интер Майами»

Нападающий Луис Суарес стал футболистом «Интер Майами». В клубе МЛС уругвайский футболист воссоединился с Лионелем Месси – ранее они вместе играли за «Барселону». После подписания контракта 36-летний Суарес дал комментарий.

«Мне не терпится начать, и я готов работать, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании большого количества трофеев с этим великим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем добиться», - слова Суареса приводит пресс-служба «Интер Майами».

Отметим, что предыдущим клубом Луиса Суареса был «Гремио».

Стоит добавить, что «Интер Майами» в последнем сезоне МЛС не смог пробиться в плей-офф.