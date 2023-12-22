Уругвайский нападающий Луис Суарес стал новым футболистом «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба. Трудовое соглашение между сторонами подписано на один год.

Последним клубом 36-летнего форварда был бразильский «Гремио», в составе которого он провел 53 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и записал на свой счет 17 голевых передач.

Напомним, ранее Суарес выступал за «Барселону», как и действующие игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Минувший сезон МЛС оказался не очень успешным для «Интер Майами», ведь клуб не вышел в плей-офф турнира. При этом подопечные Херардо Мартино выиграли первый в истории клуба трофей, одержав победу в Кубке лиг.