Суарес переходит в «Интер Майами» - раскрыты детали

Нападающий Луис Суарес, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и «Ливерпуль», продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы опытного уругвайского бомбардира станет «Интер Майами».

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали сделки. Трудовое соглашение 36-летнего форварда будет рассчитано на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Последним клубом Луиса был «Гремио». Нападающий провел в минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии 33 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и 11 результативных передач.