«Интер Майами» объявит о подписании Суареса в пятницу

«Интер Майами» готовится представить ещё одного звёздного новичка.

Недавно в СМИ появилась информация о договорённости клуба с уругвайцем. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Луиса Омара Тапии, переход 36-летнего форварда будет подтверждён официально уже в пятницу. Контракт игрока рассчитан до конца 2024 года.

Минувшим летом ряды «Интер Майами» пополнили Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, выступавшие с Луисом Суаресом за «Барселону».

«Интер Майами» занял 14-е место в прошедшем розыгрыше МЛС, не сумев попасть в плей-офф. Команда набрала 34 очка в 34 матчах, одержав всего девять побед.