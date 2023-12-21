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США. МЛС

«Интер Майами» согласовал все условия перехода Суареса

21 Декабря 2023 • 23:32 Комментировать

Нападающий Луис Суарес достиг договорённости с «Интер Майами».

36-летний игрок покинул бразильский «Гремио», решив не продлевать контракт, и теперь, как и ожидалось, переедет в США. По информации Inter Miami News Hub, официальное подтверждение сделки – лишь вопрос времени. Стороны достигли принципиального соглашения по всем условиям сотрудничества, включая заработную плату и длительность контракта. В Майами уругваец воссоединится со своими экс-товарищами по «Барселоне» – Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Напомним, что Луис Суарес был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша бразильской Серии А.

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