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США. МЛС

Месси выиграл очередную престижную награду

21 Декабря 2023 • 09:48 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду. 36-летний нападающий был признан лучшим спортсменом 2023 года в Аргентине, об этом сообщается в социальных сетях премии «Золотая Олимпия». Для Месси эта награда стала четвертой в карьере.

Напомним, что в уходящем году Лионель помог «ПСЖ» стать чемпионом Франции и выиграть суперкубок страны. Кроме того, аргентинец стал в восьмой раз обладателем «Золотого мяча».

Минувшим летом форвард перебрался в американский «Интер Майами» на правах свободного агента. Трудовое соглашение Лионеля с клубом рассчитано до конца 2025 года. Заработная плата Лео составляет около 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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