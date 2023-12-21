Месси выиграл очередную престижную награду

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду. 36-летний нападающий был признан лучшим спортсменом 2023 года в Аргентине, об этом сообщается в социальных сетях премии «Золотая Олимпия». Для Месси эта награда стала четвертой в карьере.

Напомним, что в уходящем году Лионель помог «ПСЖ» стать чемпионом Франции и выиграть суперкубок страны. Кроме того, аргентинец стал в восьмой раз обладателем «Золотого мяча».

Минувшим летом форвард перебрался в американский «Интер Майами» на правах свободного агента. Трудовое соглашение Лионеля с клубом рассчитано до конца 2025 года. Заработная плата Лео составляет около 60 миллионов евро.