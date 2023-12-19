Дьяков считает, что Месси не всегда заслуженно получал «Золотой мяч»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об очередном «Золотом мяче» аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«По мне, «Золотой мяч» должен получать игрок, который индивидуально лучше всех провел сезон. Да, Месси выиграл ЧМ-2022, наверное, заслужил. Но не всегда он заслуживал этот приз», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

В минувшем сезоне 36-летний Месси сыграл в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт действующего чемпиона мира с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.