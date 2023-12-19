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США. МЛС

​Раскрыты планы Месси на зиму

19 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в настоящий момент находится в отпуске. На страницах издания Marca рассказывается о ближайших планах звёздного футболиста. Так, Месси посетит свадьбу Карлы Рокуццо – младшей сестры его супруги Антонеллы. Интересно, что Карла была одной из подружек невесты на свадьбе Антонеллы и Лионеля.

Также Лионель Месси планирует встретиться с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. Капитан и рулевой «альбиселесте» поговорят о ситуации в команде.

После отпуска Месси вернётся в расположение «Интер Майами» и начнёт предсезонную подготовку.

​Ровно год назад Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
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