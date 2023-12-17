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США. МЛС

​В МЛС будут бороться с «утечками времени» во время игры

17 Декабря 2023 • 22:49 Комментировать

Чемпионат МЛС получил мощнейший импульс благодаря Лионелю Месси, и это генерирует перемены в нем - он начал развиваться. Так, в американской футбольной лиге посматривают на опыт НБА и НХЛ, где игровое время давным-давно регламентируется и очищается от остановок и прочих пауз, которые уже давно стали бичом современного футбола.

Теперь в МЛС намерены ограничить время для исполнения замены десятью секундами, в противном случае, если игрок не будет смешить замениться, ему придется ждать следующую паузу в игре. Но не на поле - а на обочине, уточняет американский телеканал ESPN.


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