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США. МЛС

​Месси позанимался с женой и «тренером по ягодичным мышцам» фото

16 Декабря 2023 • 15:50 Комментировать (1)

Звёздный футболист «Интер Майами» Лионель Месси провёл занятия с супругой Антонеллой Рокуццо и её личным фитнес-тренером Бретом Контрерасом. Последний известен своими упражнениями на ягодичные мышцы. Фото с тренировки опубликовала супруга Месси в социальных сетях.

36-летний Лионель Месси в настоящий момент находится в отпуске, где, как видим, поддерживает свою физическую форму. За «Интер Майами» аргентинский форвард выступает с лета, его контракт рассчитан до конца 2025 года. В сезоне МЛС-2023 «Интер Майами» не удалось пробиться в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Декабря 2023 в 16:15
Что-то этот "тренер" по ягодичным мышцам не туда уставился.. А-ха-ха-ха.. 🤭
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