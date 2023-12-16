Звёздный футболист «Интер Майами» Лионель Месси провёл занятия с супругой Антонеллой Рокуццо и её личным фитнес-тренером Бретом Контрерасом. Последний известен своими упражнениями на ягодичные мышцы. Фото с тренировки опубликовала супруга Месси в социальных сетях.

36-летний Лионель Месси в настоящий момент находится в отпуске, где, как видим, поддерживает свою физическую форму. За «Интер Майами» аргентинский форвард выступает с лета, его контракт рассчитан до конца 2025 года. В сезоне МЛС-2023 «Интер Майами» не удалось пробиться в плей-офф.