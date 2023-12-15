Месси опубликовал рекламу чипсов Lay’s с оригинальным вкусом

Звезда сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал в своих соцсетях рекламу чипсов Lay’s со вкусом чая мате

«Тот момент, когда я понял, что Lay’s не может быть лучше. Как вам этот вкус?» - написал 36-летний нападающий в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Лео давно сотрудничает с Lay’s и ранее принимал участие в рекламных роликах компании.

Месси в летнее трансферное окно перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он заключил с американским клубом трудовое соглашение до конца 2025 года.

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