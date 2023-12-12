«Интер Майами» Месси - самый популярный клуб по запросам в 2023 году

«Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, стал самым популярным футбольным клубом по запросам в Google в 2023 году. Об этом сообщает Google Trends.

Стоит отметить, что третью строчку в данном рейтинге занял еще один футбольный коллектив – «Аль-Наср». Цвета саудовского клуба защищает португальский голеадор Криштиану Роналду.

Месси стал игроком команды из США минувшим летом, перебравшись на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Роналду является футболистом «Аль-Насра» с января 2023 года.

Роналду против Месси: названа точная дата матча «Интер Майами» - «Аль-Наср»