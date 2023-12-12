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США. МЛС

Роналду против Месси: названа точная дата матча «Интер Майами» - «Аль-Наср»

12 Декабря 2023 • 09:17 Комментировать (1)

Пресс-служба «Интер Майами» анонсировала товарищескую игру против саудовского «Аль-Насра». Американский клуб собирается провести предсезонную подготовку на Ближнем Востоке.

Как стало известно, коллектив из Флориды 29 января встретится с «Аль-Хилялем», а 1 февраля померяется силами с «Аль-Насром», цвета которого защищает португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что за «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси. Лео и КриРо долгое время соперничают за звание лучшего футболиста мира.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Что касается Лионеля, то аргентинец присоединился к американскому клубу в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср ещё теги
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