Роналду против Месси: названа точная дата матча «Интер Майами» - «Аль-Наср»

Пресс-служба «Интер Майами» анонсировала товарищескую игру против саудовского «Аль-Насра». Американский клуб собирается провести предсезонную подготовку на Ближнем Востоке.

Как стало известно, коллектив из Флориды 29 января встретится с «Аль-Хилялем», а 1 февраля померяется силами с «Аль-Насром», цвета которого защищает португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что за «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси. Лео и КриРо долгое время соперничают за звание лучшего футболиста мира.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Что касается Лионеля, то аргентинец присоединился к американскому клубу в летнее трансферное окно.