Кьеллини ещё не решил, будет ли продолжать карьеру

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини провел то, что может оказаться его последним матчем - он сыграл за свой «Лос-Андзелес» против «Коламбуса». После игры Кьеллини заявил, что еще не принял решение о том, действительно ли прошедший матч оказался его последним в карьере.

- Мой последний матч? Честно говоря, есть сомнения в этом. Я хочу взять время и еще подумать над всем. Несколько дней. Хочу понять, зову чего следует подчиниться - сердца, головы или ног. В последние недели появилось много различных вариантов, - цитирует слова Кьеллини итальянское новостное агентство ITASportPress.