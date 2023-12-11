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США. МЛС

Кьеллини ещё не решил, будет ли продолжать карьеру

11 Декабря 2023 • 10:36 Комментировать

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини провел то, что может оказаться его последним матчем - он сыграл за свой «Лос-Андзелес» против «Коламбуса». После игры Кьеллини заявил, что еще не принял решение о том, действительно ли прошедший матч оказался его последним в карьере.

- Мой последний матч? Честно говоря, есть сомнения в этом. Я хочу взять время и еще подумать над всем. Несколько дней. Хочу понять, зову чего следует подчиниться - сердца, головы или ног. В последние недели появилось много различных вариантов, - цитирует слова Кьеллини итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес
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