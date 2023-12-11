Суарес: «Я обсуждал с Месси переход в «Интер Майами»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес высказался относительно потенциального перехода в «Интер Майами». В настоящий момент 36-летний уругваец связан контрактом с «Гремио».

«Я не хотел принимать решения, пока не завершится чемпионат Бразилии. Мой переход в «Интер Майами» вполне реален. За эту команду играет лучший футболист мира, он является моим лучшим другом. Мы с ним обсуждали мое будущее. Но пока я хочу отдохнуть, а затем приму решение», - цитирует уругвайца портал Goal.com.

Действующее трудовое соглашение Суареса с бразильским клубом истекает в конце декабря.