Президент МЛС ответил на вопрос о возможном уходе Месси из «Интер Майами»

Президент МЛС Дон Гарбер ответил на вопрос о возможном уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Интер Майами».

«Надеюсь, Месси решит остаться здесь дольше 2025 года. Я рассчитываю, что это не крайний срок его пребывания в МЛС», - передает слова руководителя телеканал ESPN.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» минувшим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл всего шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.