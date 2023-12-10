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США. МЛС

Президент МЛС ответил на вопрос о возможном уходе Месси из «Интер Майами»

10 Декабря 2023 • 10:31 Комментировать

Президент МЛС Дон Гарбер ответил на вопрос о возможном уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Интер Майами».

«Надеюсь, Месси решит остаться здесь дольше 2025 года. Я рассчитываю, что это не крайний срок его пребывания в МЛС», - передает слова руководителя телеканал ESPN.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» минувшим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года. В регулярном сезоне МЛС 36-летний аргентинец сыграл всего шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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