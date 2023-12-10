«Коламбус Крю» победил «Лос-Анджелес» и стал чемпионом МЛС

Минувшей ночью состоялся финальный поединок плей-офф МЛС. В решающем матч встречались «Коламбус Крю» и «Лос-Анджелес».
Команда из Коламбуса отпраздновала победу со счетом 2:1 и в третий раз стала триумфатором МЛС. Ранее этот коллектив выигрывал турнир в 2008 и 2020 годах.
Протокол игры
|(1:0) Эрнандес Хуан33'
|(2:0) Йебоа Яв37'
|74'Буанга Денис (2:1)
Шульте Патрик•Морейра Стивен•Камашо Руди•Амундсен Мальте 61' •Фарси Мохамед 86' (Кристиан Рамирез ( 86' ) •Йебоа Яв 83' (Чеберко Евгений ( 83' ) •Нэйджби Дарлингтон 84' (Завадски Шон ( 84' ) •Моррис Эйдан 90' •Мэцан Александру•Росси Диего 90' 90' (Молино Кевин ( 90' ) •Эрнандес Хуан 85' (Грессель Юлиан ( 85' )
Крепо Максим•Холлингсхед Райан•Мурильо Хесус•Кьеллини Джорджо•Паласиос Диего 85' 87' (Паленсия Серги ( 87' ) •Тильман Тимоти 53' 60' (Богуш Матеуш ( 60' ) •Санчес Илье 67' 87' (Гонсалес Марио ( 87' ) •Акоста Келлин 76' (Крастев Филип ( 76' ) •Оливера Кристиан•Вела Карлос 49' •Буанга Денис
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