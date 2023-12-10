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США. МЛС

«Коламбус Крю» победил «Лос-Анджелес» и стал чемпионом МЛС

10 Декабря 2023 • 08:22 Комментировать
Коламбус Крю
2:1
Лос-Анджелес

Минувшей ночью состоялся финальный поединок плей-офф МЛС. В решающем матч встречались «Коламбус Крю» и «Лос-Анджелес».

Команда из Коламбуса отпраздновала победу со счетом 2:1 и в третий раз стала триумфатором МЛС. Ранее этот коллектив выигрывал турнир в 2008 и 2020 годах.

Протокол игры  
Коламбус Крю2:1Лос-Анджелес
(1:0) Эрнандес Хуан33'  
(2:0) Йебоа Яв37'  
  74'Буанга Денис (2:1)
Шульте ПатрикМорейра СтивенКамашо РудиАмундсен Мальте   61' Фарси Мохамед   86' (Кристиан Рамирез (   86' ) Йебоа Яв   83' (Чеберко Евгений (   83' ) Нэйджби Дарлингтон   84' (Завадски Шон (   84' ) Моррис Эйдан   90' Мэцан АлександруРосси Диего   90'   90' (Молино Кевин (   90' ) Эрнандес Хуан   85' (Грессель Юлиан (   85' )
Запасные: Арфстен МаксРассел-Роу ДжейсенБуш ИвенМедранда Джимми
Крепо МаксимХоллингсхед РайанМурильо ХесусКьеллини ДжорджоПаласиос Диего   85'   87' (Паленсия Серги (   87' ) Тильман Тимоти   53'   60' (Богуш Матеуш (   60' ) Санчес Илье   67'   87' (Гонсалес Марио (   87' ) Акоста Келлин   76' (Крастев Филип (   76' ) Оливера КристианВела Карлос   49' Буанга Денис
Запасные: Бюк СтипеЛонг АаронМальдонадо ДенильОрдаз НатанМаккарти Джон
Сегодня. Стадион "Lower.com Field " .
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Евро-Футбол.Ру,
Коламбус Крю Лос-Анджелес

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