Глава МЛС: «Месси - лучший в истории, он поднял нашу лигу»

Глава МЛС Дон Гарбер поделился мнением об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Лионель – лучший игрок за всю историю. Он пришел к нам в 2023 году, и этот год будет самым впечатляющим в нашей истории. Месси сразу же поднял наш чемпионат на другой уровень. После его перехода многие мировые звезды могут отправиться к нам», - передает слова руководителя AS.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце декабря 2025 года. Его заработная плата составляет 60 миллионов евро.