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США. МЛС

​Команда Месси проведёт матч в Гонконге

08 Декабря 2023 • 10:52 Комментировать

«Интер Майами» в рамках предсезонного тура проведёт товарищеский матч против сборной лучших игроков Первого дивизиона Гонконга. О запланированной игре клуб МЛС объявил официально.

Матч пройдёт 4 февраля в Гонконге на Национальном стадионе, который способен вместить 40 тысяч болельщиков. Нет никаких сомнений, что трибуны будут заполнены полностью, ведь за «Интер Майами» выступает звёздный Лионель Месси.   

Ранее сообщалось, что 19 января «Интер Майами» сыграет против сборной Сальвадора.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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