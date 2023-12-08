Известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини намекнул на завершение карьеры. По словам 39-летнего футболиста «Лос-Анджелеса», субботний финал Кубка МЛС может стать последним его матчем на профессиональном уровне.

«Я должен понять, кого мне слушать: голову, сердце или ноги. Есть много разных сигналов… Это может быть моя последняя игра, посмотрим», - слова Кьеллини с пресс-конференции приводит портал Goal.

Джорджо Кьеллини в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Ювентус» и национальную сборную Италии. В позапрошлом году Кьеллини становился чемпионом Европы.