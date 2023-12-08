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США. МЛС

В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

08 Декабря 2023 • 09:23 Комментировать

Майкл Эменало, технический директор чемпионата Саудовской Аравии, высказался о Лионеле Месси.

«У меня нет ответа на то, почему Месси оказался в США. Если в дальнейшем он решит переехать к нам, то мы будем только рады. Если же Лео захочет продолжить играть в МЛС, то примем его выбор. Наша лига открыта для любой футбольной звезды», - передает слова Эменало Guardian.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был французский «ПСЖ». Лионель подписал с американским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Майкл Эменало Интер Майами ещё теги
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