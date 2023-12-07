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США. МЛС

Эррера: «Надеюсь, Суарес перейдёт в МЛС и сделает лигу ещё сильнее»

07 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать
Лос-Анджелес
2:0
Хьюстон Динамо

Полузащитник «Хьюстон Динамо» Эктор Эррера поделился мыслями о возможном переезде Луиса Суареса в США.

36-летний нападающий покидает «Гремио» свободным агентом, а его новым клубом, по достоверным данным, станет «Интер Майами».

«Надеюсь, Суарес перейдёт в МЛС и поможет лиге продолжить рост. Учитывая его футбольные и личностные качества, он обязательно поможет любой команде, в которой окажется. Было бы очень приятно увидеть его здесь», – цитирует Inter Miami News Hub мексиканца, высказавшегося о своём бывшем товарище по мадридскому «Атлетико».

Напомним, что в «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, знакомые с Луисом Суаресом по совместной игре в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Хьюстон Динамо Эктор Эррера Интер Майами ещё теги

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