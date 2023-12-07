​Розовая футболка Месси вошла в список самых модных вещей 2023 года

Известный журнал о моде Vogue составил список из 15 модных вещей, которые определили 2023 календарный год. В этот список попала розовая футболка «Интер Майами» с десятым номером и фамилией Лионеля Месси.

В описании отмечается тот факт, что футболка Месси остаётся востребованной даже спустя пять месяцев после трансфера игрока. Также отмечается, что желание болельщиков иметь у себя футболку «Интер Майами» с фамилией Месси повлекло за собой всплеск на рынке контрафакта.

Напомним, что Лионель Месси летом подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца 2025 года.