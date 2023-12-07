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США. МЛС

​Розовая футболка Месси вошла в список самых модных вещей 2023 года

07 Декабря 2023 • 14:39 Комментировать

Известный журнал о моде Vogue составил список из 15 модных вещей, которые определили 2023 календарный год. В этот список попала розовая футболка «Интер Майами» с десятым номером и фамилией Лионеля Месси.

В описании отмечается тот факт, что футболка Месси остаётся востребованной даже спустя пять месяцев после трансфера игрока. Также отмечается, что желание болельщиков иметь у себя футболку «Интер Майами» с фамилией Месси повлекло за собой всплеск на рынке контрафакта.

Напомним, что Лионель Месси летом подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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