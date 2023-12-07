Игрок «Интер Майами» высказал мнение о Месси

Защитник «Интер Майами» ДеАндре Йедлин поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси.

«Месси нравится быть частью нашего проекта. За его отношением было приятно наблюдать с самого начала. Круто наблюдать за тем, как лучший футболист в истории приезжает на клубную базу и наравне общается со всеми, дает советы молодым партнерам. Лео со всеми вежлив», - передает слова Йедлина Time.

Месси перешел в команду из Майами летом нынешнего года на правах свободного агента из «ПСЖ». Аргентинец принял участие в 14 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.