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США. МЛС

Назван возможный новый клуб Лэмпарда

06 Декабря 2023 • 09:55 Комментировать

Легенда английского футбола, а ныне тренер Фрэнк Лэмпард может получить работу за океаном. Об этом информирует TopBin90.

Согласно сведениям источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересован «Шарлотт». Представители клуба вступили в переговоры с тренером на предмет возможного сотрудничества. Окончательное решение будет принято в ближайшие пару недель.

Напомним, что Лэмпард имеет опыт работы главным тренером лондонского «Челси». Также он тренировал «Дерби Каунти» и «Эвертон».

«Шарлотт» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Шарлотт
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