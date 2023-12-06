Назван возможный новый клуб Лэмпарда

Легенда английского футбола, а ныне тренер Фрэнк Лэмпард может получить работу за океаном. Об этом информирует TopBin90.

Согласно сведениям источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересован «Шарлотт». Представители клуба вступили в переговоры с тренером на предмет возможного сотрудничества. Окончательное решение будет принято в ближайшие пару недель.

Напомним, что Лэмпард имеет опыт работы главным тренером лондонского «Челси». Также он тренировал «Дерби Каунти» и «Эвертон».

«Шарлотт» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.