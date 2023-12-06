«Не мог сесть за руль» - Бекхэм рассказал о своих эмоциях после знаменитого гола Месси

Одним из самых ярких моментов короткой пока что карьеры аргентинского нападающего Лионеля Месси в США стал его гол со штрафного на последней минуте игры, позволивший его команде вырвать победу в драматичном матче. Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал об испытанных в тот момент эмоциях.

- После того гола со штрафного я так разволновался, что даже не смог сесть за руль. Я был с Викторией и сказал ей «слушай, я не уверен, что смогу спокойно проехать». Думаю, что лучшую историю дебюта нельзя и придумать, - цитирует слова Бекхэма итальянское новостное агентство ITASportPress.