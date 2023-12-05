Месси рассказал, чем недоволен в Майами

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о проблемах с адаптацией в новом для себя месте.

«Пожалуй, самое сложное, к чему нужно адаптироваться, это дорожное движение, пробки, хотя в Париже оно тоже было сложным. А потом жара и влажность. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто может быть приятным, но для тренировок или игр, особенно летом, это немного чересчур, и это заметно», — приводит слова Месси Time.

Напомним, 36-летний аргентинец пополнил состав «Интер Майами» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ».

В составе новой команды Месси провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее Месси был признан лучшим спортсменом года по версии Time.