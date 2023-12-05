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США. МЛС

Месси – спортсмен года по версии Time

05 Декабря 2023 • 17:59 Комментировать

Лионель Месси был признан спортсменом года по версии авторитетного журнала Time. Соответствующая информация размещена на сайте журнала.

По завершению сезона 2022/2023 Месси решил покинуть Европу. После двух лет в «ПСЖ» аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» из МЛС. С тех пор звёздный аргентинец выступает за океаном.

Напомним, что в конце октября 36-летний Лионель Месси завоевал восьмой в карьере «Золотой мяч». Эта награда досталась аргентинцу во многом за счёт успеха на чемпионате мира – 2022 со сборной Аргентины.

Отметим, что действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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