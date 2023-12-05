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США. МЛС

Машина за 30 млн долларов: Месси - владелец самой дорогой «тачки» среди футболистов, Роналду - второй

05 Декабря 2023 • 14:26 Комментировать

Названы футболисты с самыми дорогими машинами в мире. Первое место в этом рейтинге занял нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он владеет Ferrari 335 S Spider Scaglietti, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов.

Вторым стал извечный конкурент Месси – португалец Криштиану Роналду. Его автомобиль Bugatti Voiture Noire оценивается в 18,6 миллиона. Топ-3 замкнула еще одна «тачка» КриРо – Bugatti Chiron стоимостью в три миллиона долларов.

Напомним, что Месси в настоящий момент выступает за американский клуб «Интер Майами». Роналду, в свою очередь, защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

Назван лучший гол в карьере Криштиану Роналду

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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